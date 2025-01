Pauroso incidente stradale in Kenya. Coinvolto il figlio di Sugar: sta bene

È uscito illeso da un pauroso incidente stradale alle prime luci dell’alba di ieri, in Kenya, Adelmo Blue Fornaciari, ultimogenito di Zucchero che ha da pochissimo festeggiato il suo compleanno. Adelmo Blue martedì scorso ha infatti compiuto 27 anni e da qualche giorno si trova nella nazione dell’Africa orientale, con la sua famiglia e alcuni amici, come testimoniano le bellissime immagini da lui postate nei suoi canali social. Una grande paura, quindi, per il ragazzo, terzo figlio di Zucchero, coinvolto nello schianto, ma dal quale è uscito senza riportare conseguenze che lo mettano in pericolo di vita.

L’episodio è accaduto lungo il tragitto che da Malindi porta a Watamu, ma se per il figlio dell’artista e bluesman reggiano la cosa si è risolta con una gran paura senza conseguenze, lo stesso non può dirsi per gli altri a bordo del veicolo. Una persona è morta e un bodyguard è rimasto ferito in seguito allo scontro. A renderlo noto è l’ufficio stampa di papà Zucchero.

Blue è nato dalle seconde nozze di Zucchero con Francesca Mozer e si trovava in Kenya in vacanza. Viaggiava a bordo di un’automobile insieme alla guardia del corpo dell’artista e a un’altra persona, deceduta nello schianto, di nazionalità keniota.

Nato nel 1999 a Reggio, Blue è fratello delle sorelle maggiori Alice e Irene, nate dalle prime nozze del bluesman con Angela Figlié. A differenza di papà e della sorella maggiore, Irene, Adelmo Blue non è entrato nel mondo della canzone e dello spettacolo. Sappiamo che si è laureato all’Università Luiss nel 2023 in Giurisprudenza, ha svolto il praticantato in uno studio legale ma non si è ‘accontentato’ di questo percorso e vi ha unito il suo grande amore per il calcio, diventando osservatore della Figc. E attualmente ricopre il ruolo di talent scout della sezione giovanile dell’Inter. Originale la scelta del nome, ma comprensibile, se pensiamo al genere più amato e praticato da Zucchero. E dunque per il suo figlio maschio non poteva che essere Blue.

l. m. f.