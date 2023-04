’Pedala in sicurezza’, a lezione dal meccanico del Giro d’Italia

Gli studenti delle seconde della media Vallisneri di Arceto hanno partecipato a ‘Pedala in sicurezza’ di Asd Cooperatori Reggio, in collaborazione con l’Osservatorio provinciale della sicurezza stradale. Via Spallanzani, i parcheggi e la piazzetta antistanti l’istituto sono stati teatro di pedalate e lezioni di sicurezza per una settantina di studenti. Ad attenderli volontari come Paolo Valla, Marco Brunale, Franco Castagnetti e Marco Lusuardi della Asd Cooperatori, Armando Addone, Renato Bulgarini e Livio Vacondio dell’Osservatorio e Rino Parmeggiani, storico meccanico del Giro d’Italia ed ora assistente della Scuola Handbike della Cooperatori.