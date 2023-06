Pensionata truffata da due donne a Gualtieri

Gualtieri (Reggio Emilia), 10 giugno 2023 - Non si ferma il fenomeno delle truffe, soprattutto ai danni di anziani. Un fenomeno affrontato in molti modi dalle forze dell’ordine, grazie ai mezzi di comunicazione, per consigliare i sistemi di difesa da questi reati. Ma anche nella Bassa reggiana le truffe continuano a essere all’ordine del giorno, con casi praticamente quotidiani. L’altra mattina è accaduto a Gualtieri, ai danni di una donna di 85 anni. Alla sua porta hanno bussato due donne, chiedendo di poter avere acqua da bere. Una delle due, dichiarandosi incinta, ha chiesto pure di poter usare il bagno. Sono bastati pochi istanti di disattenzione della padrona di casa per consentire a una delle due donne di rubare tre anelli d’oro giallo, di alto valore affettivo, che erano riposti sopra il comodino della stanza da letto. La pensionata si è accorta del furto solo quando le ladre erano già andate via. Sono stati chiamati i carabinieri per le ricerche, finora senza esito. Resta sempre il consiglio di diffidare degli sconosciuti, di aprire la porta solo quando si è in compagnia di persone di fiducia. E nel dubbio, sempre meglio chiedere supporto alle forze dell’ordine.