Pentole a pressione e scope, il gran ritorno del curling goliardico

Doppio appuntamento per il torneo di curling, ma in una spettacolare versione goliardica, per l’edizione 2024 che prevede delle tappe non solo a Castelnovo Sotto ma anche alla pista di ghiaccio di viale Cappuccini a Guastalla. Alla gara castelnovese, che sarà valida come finale, si aggiungono infatti le sfide eliminatorie di Guastalla, in programma stasera alle 21 e giovedì 19 dicembre alla stessa ora. L’evento viene organizzato in collaborazione con le associazioni Castelsport e Centro sportivo Le Piscine di Guastalla. Vari premi sono previsti per le squadre finalistem messi in palio da Smeg Store.

Già negli anni scorsi questa gara ha avuto successo, con la "pentolaccia d’oro" come premio, contesa da team di diversi paesi. In questo tipo di curling, inoltre, vengono usate delle pentole a pressione riempite d’acqua usate come attrezzi da lanciare sul ghiaccio. Per facilitare l’avvicinamento al pallino è consentito l’utilizzo di vere e proprie scope da cucina, usate sulla pista da gioco dai componenti delle squadre.