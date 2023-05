Piazza Roma, lavori quasi conclusi In estate i primi eventi pubblici

Proseguono gli interventi di riqualificazione di aree pubbliche a Campagnola. I vari progetti per il paese stanno interessando in questo periodo il parco urbano, la riqualificazione dell’ex biblioteca, la costruzione della mensa scolastica per la primaria Gandolfi, la messa in sicurezza di via Reggiolo, il secondo stralcio di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, fino all’intervento in piazza Roma, con il cantiere che sta arrivando alla sua conclusione. In questo ambito figura anche la realizzazione dell’asfalto in via Baccarini e via Vettigano, dove sono state rimosse le trottatrici presenti e usate in piazza Roma.

Per questo motivo oggi, dalle 7 alle 18, nei tratti adiacenti piazza Roma le due strade saranno chiuse al traffico per permettere le operazioni di asfaltatura. Il traffico sulle strade interessate dall’intervento sarà riaperto non appena le condizioni lo permetteranno. Sarà sempre possibile defluire da piazza Roma attraverso via don Minzoni, accanto al municipio.

Nel frattempo sempre in piazza Roma sono state posate le terre stabilizzate che, insieme alle piante che verranno posizionate in seguito – nelle prossime settimane, meteo permettendo – per creare il "portico verde" sul lato ovest di quello spazio di centro storico del paese.

I lavori in piazza Roma sono in corso da quasi un anno e mezzo. A giugno dovrebbe concludersi la fase principale del cantiere, permettendo di organizzare già i primi eventi pubblici.

