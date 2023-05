Piazza Spallanzani, iniziati i lavori "L’intervento finirà entro Natale"

Sono iniziati a Scandiano i lavori di riqualificazione e pavimentazione in piazza Spallanzani. L’intervento sarà concluso entro dicembre. "Ha un sapore particolare vedere le opere pubbliche tanto attese finalmente realizzarsi – dice il sindaco Matteo Nasciuti –. Nove anni dopo i primi incontri, le prime difficoltà, dopo tanti ostacoli e tante modifiche, apriamo il cantiere di rifacimento di piazza Spallanzani. Sarà un cantiere impattante: è inevitabile e immagino ci saranno disagi e critiche. Si tratta della nostra piazza più importante, in pieno centro storico. Sono certo però che questo cantiere ci ridarà una piazza fruibile, sicura e anche esteticamente più gradevole".

E’ previsto il rifacimento completo della piazza e sostituzione della pavimentazione con nuovo materiale in porfido e altre pietre. Saranno realizzate tutte le opere accessorie. "I lavori, la cui consegna è avvenuta il 18 aprile, sono iniziati mercoledì e ora stanno allestendo il cantiere con la delimitazione dell’area per motivi di sicurezza – spiega Claudio Pedroni, assessore alla città sostenibile –. L’accesso ai negozi sarà garantito con apposita segnaletica. L’intervento, salvo imprevisti, sarà ultimato entro Natale. Sono state compiute tutte le indagini preliminari. I costi ammontano a circa un milione di euro di cui 800mila per lo svolgimento dei lavori".

Non mancheranno i disagi in questi mesi durante il cantiere. "I parcheggi per otto mesi ‘spariscono’ però dopo avremo una piazza nuova", sottolinea l’assessore Pedroni. Lo scorso ottobre, in due incontri, il sindaco Nasciuti e gli assessori Pedroni e Matteo Caffettani avevano presentato l’operazione di piazza Spallanzani. Il Comune aveva prima incontrato i commercianti del centro storico e poi i residenti. "Una delle nostre piazze più rappresentative verrà completamente ripensata grazie a un bel progetto e al parere favorevole della Soprintendenza", aveva evidenziato Nasciuti.

I consiglieri comunali di minoranza del gruppo misto avevano presentato un’interrogazione sul tema proprio dello stato d’intervento di riqualificazione di piazza Lazzaro Spallanzani, chiedendo chiarimenti per la questione dei costi e le relative tempistiche di esecuzione.

