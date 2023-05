Piazzale Marconi al setaccio Arrivano anche i Nas

Lotta senza quartiere ai fenomeni di degrado, criminalità, spaccio e prostituzione nella zona della stazione storica di Reggio e vie limitrofe, da parte di carabinieri e polizia di Stato che hanno intensificato la loro presenza in una delle zone critiche della città. L’attività dei carabinieri, supportati dai Nas e dai militari in forza alla Compagnia d’Intervento Operativo di Bologna, hanno proceduto a controllare oltre 60 persone, 30 veicoli e 3 esercizi pubblici. Ad uno di questi, i Nas hanno elevato una diffida: condizioni igienico-sanitarie decisamente insufficienti ed etichettatura dei prodotti ortofrutticoli non conforme.

Dal canto suo la polizia ha puntato il mirino sui bivacchi in piazzale Marconi, tra cui vi era una 37enne straniera priva di documenti. La quale è stata denunciata per aver violato il divieto di avvicinamento nell’area della stazione, emesso dal questore il 21 aprile. Stessa violazione (divieto di avvicinamento alla zona stazione) e stesso provvedimento anche per un 21enne fermato presso il Bar Marconi. Infine, un 32enne è stato trovato in possesso di un grammo di marijuana oltre ad essere risultato irregolare sul territorio italiano, per cui è stato denunciato.