Potere al Popolo:: "Si punti sui trasporti". Tr a oggi e domani triplo appuntamento Pd

Nonostante ‘Potere al Popolo’ non parteciperà alle urne, si inserisce nel dibattito sulla mobilità dopo il botta e risposta fra l’assessore Carlotta Bonvicini e Coalizione Civica sullo studio presentato da quest’ultima e illustrato dal Carlino. "Si pensi prima ai più deboli – chiosa il gruppo di Flora De Carlo – Anziani, disabili e persone in difficoltà economica non le aiuti a spostarsi aggiungendo strade e svincoli, ma neppure con bici, monopattini e “sharing”. Si chiama trasporto pubblico la via maestra per garantire il diritto alla mobilità e permettere risparmio alle famiglie, riduzione del traffico e qualità dell’aria".

AGENDA ELETTORALE

· Stasera alle 21 al centro Insieme di via della Canalina, i candidati Pd Matteo Iori (foto) e Marwa Mahmoud. Col sindaco uscente Luca Vecchi.

· Oggi alle 19,30 ai Chiostri della Ghiara, il candidato Pd Davide Corradi, per un incontro dedicato a giovani ed eventi con Leonardo Nicolai (assessore Vicenza), Matteo Nasciuti (sindaco Scandiano), Valentina Ammaturo (Lab Chiostri), Giovanni Antoniou (Stray Mood), Daniele Catellani (Arci), Giulia Fioravanti e Nicholas Arduini (Hbt), Alfredo Tronci e Andrea Favali (Vino&Vinili, Vyni, RuFreggiane).

· Domani alle 17,30 alla Cremeria di Cavriago, tavola rotonda sul welfare con la candidata dem Stefania Bondavalli, Enrico Davolio (Cisl), Ughetta Fabris (Cna), Cristina Falavigna (Unindustria), Stefania Guidarini (Centro Studio e Lavoro “La Cremeria”), Eduardo Raia (Confcoop), Emanuela Rocco (Fondazione Alberto Simonini).