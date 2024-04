Pratica Trento per la Reggiana

Impegno esterno per la Reggiana Nuoto (31), in vasca alle 20 a Bolzano nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie C. Archiviato il rotondo 14-3 casalingo con Preganziol, i granata sono ospiti della RN Trento (11), che divide con Verona il terzultimo posto della graduatoria: una gara, dunque, che sembra poco più di una formalità per la prima della classe, saldamente al comando del raggruppamento con +3 sul 2°posto, occupato dal Mestrina, e un rassicurante margine di 7 lunghezze sullo Sporting Lodi, primo degli esclusi in chiave playoff. Bazzani e compagni, che vantano il miglior rendimento offensivo del raggruppamento e stanno viaggiando a rimi insostenibili per le rivali, non sembrano sazi e proveranno a macinare ancora numeri da record in attesa delle gare che decideranno la promozione in B.