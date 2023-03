"Presente in piazza Scala assieme ad altri nuclei reggiani Inaccettabile ciò che questo governo fa alle minoranze"

"Oggi sarò in piazza della Scala a Milano insieme ad altre famiglie reggiane per manifestare ancora e ancora per il pieno riconoscimento genitoriale dei figli delle famiglie Lgbtqi+", ha scritto ieri la consigliera comunale e attivista Fabiana Montanari sulla sua pagina Facebook.

"Quello che il governo Meloni sta facendo alle nostre famiglie, a tutte le minoranze e alle donne di questo Paese è inaccettabile! Hanno colpito prima i giovani poi le donne, ora i migranti e la comunità Lgbtqi+ – prosegue –.

Proprio come avevamo previsto... Ma tutti ci dicevano di no, che le priorità di questa estrema destra erano altre... E invece no! Oggi chiediamo a tutte, tutti di aprire gli occhi e di scendere in piazza con noi per un futuro di diritti e non di discriminazioni. Ci vediamo a Milano".‍