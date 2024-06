Preso a bottigliate per una sigaretta negata

Un grave episodio di cronaca ha visto per protagonisti un 19enne e un 20enne, denunciati dai carabinieri con l’accusa di aver aggredito un sessantenne e di avergli procurato lesioni guaribili in quindici giorni.

L’episodio è avvenuto il cinque giugno scorso nel cuore di Cavriago, la centralissima piazza Zanti.

La vittima la stava percorrendo a piedi quando è stato avvicinato da alcuni giovani che, con insistenza, pretendevano da lui una sigaretta.

Al rifiuto da parte dell’uomo, seguito dall’invito ad allontanarsi, uno degli aggressori si è avvicinato e gli ha spruzzato una sostanza urticante negli occhi.

Il sessantenne è fuggito in preda al dolore. Per cercare di trovare sollievo l’uomo si è diretto al parco della chiesa per bagnarsi la faccia con l’acqua di una fontana.

A questo punto, i giovani sono tornati e l’hanno colpito alla testa con una bottiglia di vetro, facendolo cadere a terra.

Poi si sono dileguati.

Il malcapitato è stato trasportato in ospedale, dove gli sono state diagnosticate lesioni con una prognosi di 15 giorni per una ferita lacero-contusa alla testa. Poi ha sporto denuncia ai carabinieri di Cavriago. I militari hanno indagato e, grazie alle testimonianze e al riconoscimento inI una seduta di individuazione fotografica, hanno identificato e denunciato i due giovani delinquenti.