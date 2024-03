Progetto ’Pedala in sicurezza’. La lezione di Favaloro e Beliaeva

Oltre 120 ragazzi di sei classi delle scuole di Gualtieri hanno partecipato al progetto "Pedala in sicurezza e adotta lo sport come stile di vita" proposto da Asd Cooperatori, Osservatorio provinciale sicurezza stradale e Associazione Paraplegici Reggio Emilia. Le storie di vita degli handbikers Natalia Beliaeva e Francesco Favaloro hanno richiamato l’attenzione dei numerosi ragazzi. La Beliaeva, mamma ed ex ballerina, è rimasta coinvolta in un incidente in autostrada: ha raccontato l’impegno per far fronte alle difficoltà. Favaloro ha confidato i problemi di bullismo e derisione, trovando forza nello sport. All’incontro di Gualtieri sono intervenuti anche Renato Bulgarini, ex comandante Polstrada di Guastalla, William Bonvicini (Apre), Marco Brunale, Luca Simonelli, Franco Castagnetti e Livio Redeghieri.