Progetto Rigenerazioni Quattro giorni di eventi per arricchire Santa Croce

Seminari e incontri tra urbanistica, arte, educazione, biologia, filosofia e letteratura per un confronto aperto alla città di Reggio Emilia dal titolo “Sostenibilità è creare buoni legami”, un evento finale e il via alla ‘bacheca’ del quartiere Santa Croce. È la quattro giorni – da oggi a venerdì e per concludere domenica – tra Tecnopolo e Centro Internazionale Loris Malaguzzi: una serie di appuntamenti con al centro “Rigenerazioni”, il progetto proposto da Fondazione Reggio Children, selezionata insieme a Remida e in collaborazione con Fondazione Cesvi, nell’ambito del Programma Formula di Intesa Sanpaolo.

Iniziato un anno e mezzo fa, il progetto, "ha cercato di mettere a valore la ricchezza di associazioni, organizzazioni, scuole e cittadinanza di Santa Croce, attraverso un percorso sui temi delle buone pratiche di sostenibilità sociale, ambientale ed economica", spiegano gli organizzatori. È coordinato da Remida, il Centro di riciclaggio creativo di Fondazione Reggio Children, Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio e Iren. Oggi alle 17,30 il via ai lavori con i saluti degli assessori Lanfranco De Franco e Carlotta Bonvicini. E ancora, Vincenzo De Marino e Graziella Cappucci, rispettivamente direttore commerciale Retail e direttore di Area Impact direzione regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo; Marta Laureanti, programme manager Italia di Fondazione Cesvi e Serena Foracchia del cda di Fondazione Reggio Children. “Amicizia” è il primo tema che verrà trattato (dalle 18 alle 19.30), con Pietro Del Soldà, scrittore e conduttore radiofonico su Rai Radio 3, Ikram Adwan, Bethlehem Educational Creative Reuse Center e Ilda Curti dell’Università di Torino. “Futuro” è la parola chiave del seminario di giovedì (17.30-19.30), con Claudio Calvaresi, principal di Avanzi Sostenibilità per Azioni, Åshlid Kanstad Johnsen, illustratrice e Clelia Farris, scrittrice. “Legami” sarà invece al centro del seminario di venerdì (17.30-19.30) con Veronica Pacini-Ketchabaw, professoressa alla Western University, Carlos Viriato, biologo marino, Fondazione E35 a Pemba, Mozambico. Domenica gran finale al Malaguzzi: “Bambini al Centro”, dalle 15 alle 18, con la presentazione della bacheca itinerante di quartiere con workshop e lab aperti a tutti.