Programma unitario per 6 candidati

Un programma unitario per lo sviluppo del territorio. In vista delle prossime elezioni amministrative, i sei candidati sindaci del centrosinistra dell’Unione Bassa Reggiana – Andrea Codelupi di "Boretto passione comune", Federico Carnevali di "Gualtieri comunità in azione", Paolo Dallasta di "Guastalla Bene comune", Simone Zarantonello di "Novellara bene comune", Filippo Ferrari di "Poviglio in dialogo", Roberto Angeli del "Centrosinistra per Reggiolo" – si schierano a favore delle linee guida dei vari interventi. "Per ambiente e territorio – dicono i candidati appoggiati dal Pd – il Pug sarà il nuovo strumento urbanistico e di gestione che la nostra Unione adotterà. Sulla sanità, l’ospedale di zona dovrà avere il ruolo di secondo nosocomio della provincia non solo a parole ma nei fatti". Sul tema della sicurezza i candidati del centrosinistra "credono fortemente nello sviluppo e nel potenziamento del corpo unico della polizia locale". "Nell’arco degli ultimi dieci anni, grazie all’unificazione del corpo in unione, è stato possibile garantire copertura di importanti servizi su tutti i Comuni del distretto della Bassa", aggiungono. La sicurezza su un territorio, secondo i candidati, si costruisce, oltre che con misure di contenimento dei fenomeni di criminalità, "anche con un lavoro capillare per la costruzione di una cultura di legalità diffusa".

a.le.