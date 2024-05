Prolungata la chiusura dei parchi pubblici da mezzanotte alle 7

E’ stata rinviata a fine luglio la scadenza dell’ordinanza del Comune di Rio Saliceto che vieta l’accesso e la permanenza nei parchi urbani pubblici del paese dalla mezzanotte e fino alle 7. Un provvedimento adottato dal sindaco Lucio Malavasi che, originariamente, era stato previsto fino all’8 gennaio per contrastare il dilagante fenomeno di vandalismi e di atti illeciti in generale, avvenuti anche in centro paese. Il provvedimento è stato poi prorogato più volte, mese per mese, fino alla decisione di una scadenza al 31 luglio 2024, con la modifica dell’orario di inizio divieto, che parte dalla mezzanotte e non più dalle 22, come era stato in precedenza. Sarà in vigore una deroga durante i fine settimana della festa Riomania, in giugno, limitatamente al parco Ulivi, che ospita la ormai nota manifestazione. Il provvedimento interessa i parchi Ulivi, Le Collinette ed Elsa Morante. I controlli sono affidati a polizia locale e carabinieri. In caso di trasgressioni si rischiano delle sanzioni da 77 euro fino a 462 euro.