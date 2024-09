Prove di intesa con la grillina. Appendino

Continua con un ricco programma politico la festa dell’unità nazionale al campovolo a Reggio.

Al palco dibattiti - tenda ‘Enrico Berlinguer’ alle 18,30 "Il cambiamento climatico qui e ora: la necessità di un nuovo modello di sviluppo" con la presenza dell’europarlamentare Annalisa Corrado, il deputato dei Verdi Angelo Bonelli, l’assessora regionale nonché presidente ad interim della Regione, Irene Priolo e il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Modera Emanuele Bompan.

A seguire alle 20,30 "Prima le persone", con Marco Furfaro (deputato Pd), Chiara Appendino (parlamentare del M5s, foto), Emiliano Manfredonia (presidente Acli). Modera Francesco Riccardi.

Alle 21,30 "L’Europa e la sfida dei socialisti e democratici" con la capogruppo dei Socialisti e Democratici del parlamento europeo Iraxte Garcia Perez e il deputato dem Giuseppe Provenzano. Modera Claudio Tito

Alla Tenda Elsa Morante alle 20,30 "Le Leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia. Protagoniste della democrazia", con la partecipazione di Sesa Amici (già sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri sotto il Governo Gentiloni), l’ex deputata Antonella Incerti, la parlamentare Ilenia Malvasi, Emma Petitti (ex assessora regionale), la senatrice Valeria Valente e l’ex ministro, Livia Turco. Allo spazio ‘Michele de Pascale’ dalle 19,30 alle 23 Andrea Rossi incontra il candidato presidente alle Regionali.

Non solo politica. Alle 21,45 "A spasso con Nello. Guida narrata di Reggio in 10.000 passi" di e con Massimo Montanari e Gigi Cavalli Cocchi. All’Arena dell’Iren Green Park alle 21.30 Meganoidi - Brucia Ancora Tour (live) mentre alla Balera alle 21,30 Mirko Bellutti Orchesta e al Palco Emilia Bar musica dal vivo con Four Castels Jazz Band.