Psicologia dell’emergenza. Patto Ausl-vigili del fuoco

È stata siglata un’intesa tra Azienda Usl reggiana e la direzione regionale dei vigili del fuoco dell’Emilia-Romagna per svolgere percorsi formativi in tema di psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia. Si tratta di un accordo di tre anni che prevede un corso teorico-pratico realizzato da personale delll’équipe aziendale degli psicologi dell’emergenza. Durante il corso i partecipanti potranno apprendere, approfondire e sperimentare sul campo cos’è un evento critico, il trauma psicologico, le diverse tipologie di vittime, la prevenzione primaria e la gestione degli aspetti psico-emotivi. Il corso potrà essere realizzato pure in modalità di formazione a distanza per il personale dei vigili del fuoco di comandi di altre province emiliano-romagnole. Il personale del 115 è spesso sottoposto a stress e traumi di carattere psichico. Il soccorritore si trova infatti ad affrontare un duplice scenario lavorativo composto, da un lato, dagli aspetti tecnici e specifici del suo lavoro, dall’altro dall’esposizione agli aspetti emotivi delle vittime, dei sopravvissuti e del proprio vissuto. Imparare a gestire l’aspetto emotivo delle vittime e le proprie reazioni ad eventi critici diventa un elemento fondamentale per il soccorritore sul piano professionale e personale. Conoscere questi aspetti aiuta anche ad auto-proteggersi dal rischio di burn-out e dalla traumatizzazione alla quale ogni soccorritore, a diretto contatto con la sofferenza umana, è potenzialmente esposto nel tempo.