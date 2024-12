Questura, bilancio 2024. In un anno 366 servizi dedicati alla zona stazione

Fino a 213 persone arrestate, più 11.132 denunciate in stato di libertà. Sono alcuni dei macro-numeri condivisi ieri dalla Questura, nel bilancio di fine anno dell’attività della polizia di Stato. "Particolare attenzione – si legge – è stata dedicata al contrasto del narcotraffico, ai delitti legati al codice rosso ed alla violenza di genere ed al tema della devianza giovanile". Nel dettaglio, la squadra mobile ha effettuato 120 arresti (21 per reati contro la persona, 28 contro il patrimonio, 4 per criminalità organizzata di stampo mafioso, 67 per droga) e 12 sono i divieti di avvicinamento per codice rosso. E ancora: 57 fogli di via con divieto di ritorno, 121 avvisi orali, 22 ammonimenti per stalking, 18 per violenza domestica e cinque misure di sorveglianza speciale per violenza di genere.

Focus anche sulla zona della stazione storica, in cui la Questura riporta un totale di 366 servizi dedicati con l’impiego di 2.425 operatori della polizia di Stato. Nelle principali vie adiacenti sono stati svolti "specifici controlli finalizzati a frenare i fenomeni delittuosi derivanti dalla presenza di persone senza fissa dimora, dove sono stati segnalati dagli abitanti episodi di vandalismo e degrado urbano".

Quanto al centro storico, si è reso necessario attuare "specifici e continuativi dispositivi di controllo nella zona dell’Isolato San Rocco e del quadrilatero tra via Secchi, via Roma, via Nobili, via Bellaria e nei parchi pubblici". Nel 2024 sono stati effettuati in tutto 1.188 servizi di vigilanza e sicurezza, a tutela dell’ordine pubblico, con l’impiego di 9.356 agenti.

Il report rimanda anche all’identificazione degli autori di 30 rapine a negozi e privati. Il capitolo sostanze stupefacenti riporta il sequestro di 2,7 chili di cocaina, 2,7 di marijuana, 2,2 di hashish e 163 grammi di eroina; circa 68.000 euro i contanti e sequestrati. La Divisione anticrimine ha contato 58 daspo sportivi più altri 41 daspo cosiddetti ’Willy’ per responsabili di reati nella malamovida, come risse o lesioni personali. L’Ufficio immigrazione ha rilasciato 17.721 permessi di soggiorno e effettuato 106 espulsioni.

La Polizia stradale ha contato 2.102 servizi di pattuglie e 161 incidenti con danno, 70 con 113 feriti, due mortali, ma anche tante infrazioni al Codice della strada (263 ai limiti di velocità; 11 per uso del casco, 1.002 per le cinture di sicurezza, 1.157 per telefono alla guida, 125 per guida in stato di ebbrezza, 7 per stupefacenti) per un totale di 20.784 persone controllate, 10.452 infrazioni accertate. In tema di cybersicurezza al conto si aggiungono 585 denunce, di cui 12 per pedopornografia, 281 truffe online e 66 frodi informatiche.