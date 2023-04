Rapina a Reggio Emilia, condannato e arrestato

Reggio Emilia, 22 aprile 2023 – Tra gli anni 2012 e 2021, tra Emilia, Puglia, Toscana e Campania, si è reso responsabile di furti, insolvenza fraudolenta, ricettazione e rapina, oltre che di evasioni, riconosciuto colpevole ai vari processi in giro per l’Italia. Ora le varie condanne sono diventate definitive e per il 56enne Piero Matera, originario della Basilicata e residente a Reggio Emilia, si tratta di scontare oltre sei anni di carcere, oltre a una pena pecuniaria di duemila euro. E’ stato arrestato dai carabinieri della caserma cittadina di Santa Croce, dopo l’emissione dell’ordinanza che sancisce la definizione delle sentenze a suo carico. Ieri pomeriggio i militari l’hanno portato in carcere. Gli restano da scontare 5 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione. Nel Reggiano era stata commessa una rapina. Era il 17 aprile 2021, al punto vendita Obi. Due uomini con un carrello pieno avevano cercato di superare le casse con la forza, senza pagare. L’allarme e le urla della cassiera avevano fatto prontamente intervenire la guardia giurata. Uno dei due ladri era riuscito a scappare mentre il 56enne, che spingeva il carrello, era stato rallentato dall’ingombrante bottino. Pur avendo mollato la refurtiva, l’uomo era stato bloccato dalla guardia giurata, nonostante una violenta reazione. Mentre il 56enne veniva trattenuto dall’addetto alla sicurezza, sul posto erano arrivate le forze dell’ordine per l’arresto.