Baby gang, non vanno a scuola e rapinano un anziano al parco di Scandiano. Studenti denunciati

I carabinieri al parco di Scandiano

Scandiano (Reggio Emilia), 4 marzo 2023 – I genitori li credevano a scuola, ma in realtà erano al parco a fare i… rapinatori. Protagonisti della vicenda sono tre giovanissimi, non ancora maggiorenni, che al parco della Resistenza, a Scandiano, hanno avvicinato un pensionato 61enne, residente in zona, intimandogli di consegnare il denaro in suo possesso. Il tutto con la minaccia di un coltello.

La reazione dell’uomo, il quale ha fatto intendere di voler chiedere l’intervento dei carabinieri, ha messo in fuga i “baby malviventi”, tutti tra i 15 e i 17 anni di età, residenti tra le province di Reggio e Modena. Per eludere le ricerche, i tre giovani si erano in parte cambiati gli indumenti usati al momento della tentata rapina, avvenuta ieri mattina nel sottopasso che collega il parco al quartiere dei Cappuccini. Ma questo non è servito a depistare le indagini, favorite anche dalle immagini registrate dalla videosorveglianza attiva in quella zona. I tre studenti sono stati identificati dai carabinieri della tenenza scandianese e denunciati per tentata rapina in concorso al Tribunale dei minori di Bologna. Gli autori del reato sono stati riconosciuti dalla vittima. Dopo la denuncia sono stati affidati ai rispettivi genitori.