Vittoria al ripescaggio. Staffetta azzurra, sarà Parigi

Buona…la seconda: la staffetta italiana 4x100 la cui capitana è la reggiana Zaynab Dosso, ai campionati del mondo disputati alle Bahamas si qualifica per le olimpiadi di Parigi sfruttando, ma meglio dire vincendo, il ripescaggio.

Non bene infatti la prima serie e quindi mancata finale e mancato ingresso automatico nel lotto delle qualificate.

Poi, però si sono disputati i ripescaggi ed è stata altra Italia, anche perché il tecnico federale Di Mulo ne ha cambiate due su quattro: sono rimaste Dosso e Dalia Kaddari, fuori Anna Bongiorni (problema fisico durante il riscaldamento) sostituita da Irene Siragusa, ma fuori anche Alessia Pavese cui è stata preferita Arianna De Masi.

Zaynab Dosso corre due decimi meglio della batteria e lancia bene Kaddari, sempre efficace sul rettilineo; la Siragusa si lancia come nei giorni migliori e consegna il testimone al comando all’esordiente Arianna De Masi, che porta le azzurre al primo posto con il buon riscontro di 42’’60 (miglior tempo di tutto il torneo di ripescaggio); Costa D’Avorio seconda in 42’’63 e qualificata per i Giochi, fuori la Spagna.

Così Zaynab Dosso, 24enne rubierese delle Fiamme Azzurre, andrà a Parigi sia sui 100 metri individuali (la sua prestazione sui 60 indoor è tra le prime al mondo in assoluto) sia con la staffetta, dove il gruppo è ben determinato.

c.l.