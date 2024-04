"Realizzeremo in città dei laboratori di pace"

"Realizzaremo laboratori di pace". Lo promette Marco Massari, candidato della coalizione di centrosinistra alle elezioni. "Reggio non promuoverà la cultura del conflitto ma, nel solco della sua storia, sarà invece avamposto di solidarietà. Può e deve partire da noi l’impegno a realizzare nelle nostre comunità veri e propri laboratori di pace, sostenendo la cultura dell’accoglienza nel rispetto delle regole condivise, realizzando nei fatti le condizioni per una vera integrazione tra popoli con usi, costumi, fedi differenti". Infine attacca: "Le destre oggi al governo del Paese pensano di costruire nuovi muri, già nelle aule di scuola, anche attraverso un linguaggio che discrimina e mira a squalificare le persone di origine straniera, emarginandole". Ma la replica del centrodestra non tarda ad arrivare: "Pensi ai veri problemi della città come la sicurezza in zona stazione", lo stronca Alessandro Rinaldi, consigliere comunale della Lega.