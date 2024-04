Reggiana corsara. Trento s’arrende

Non si ferma la marcia della Reggiana (34) nel campionato di Serie C. La formazione granata centra la vittoria numero 11 in 12 match disputati imponendosi nella vasca di Bolzano, dove era ospite della RN Trento (11), terzultima della classe: 15-9 il punteggio in favore degli uomini di Franceschetti, che hanno confermato tutto il potenziale del loro attacco (con 163 centri il più prolifico del girone), pur prendendosi qualche pausa in difesa. In classifica la Reggiana rimane salda al timone con 3 lunghezze di vantaggio sulla Mestrina, vittoriosa 10-6 a Parma, e ben 7 sullo Sporting Lodi, che strapazza Formigine e rappresenta il punto di riferimento per la corsa ai playoff. Nel prossimo turno Roldan e compagni saranno di scena in via Melato nel match col fanalino CSS Verona, in programma sabato alle 18,15, sfida che sulla carta sembra scontata.