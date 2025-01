"Reggio deve riscattarsi, sarà una gara dura"

Sabato alle 17,30 la Pallacanestro Reggiana farà visita a Tortona per un match che si preannuncia tanto importante quanto equilibrato. I piemontesi sono reduci da un’esaltante vittoria sul campo di Brescia, campione d’inverno, e dopo un inizio un po’ altalenante hanno trovato continuità, vincendo sei delle ultime sette partite tra campionato e Basketball Champions League. Un percorso in cui è stato determinante anche l’apporto dell’ex biancorosso Arturs Strautins, al massimo in carriera per quel che riguarda i punti realizzati (11,4 di media con il 59% da 2 e il 30% da 3). Merito dalla sua grande dedizione e della fiducia che gli ha accordato coach De Raffaele che – potendolo anche schierare da italiano di formazione – ne ha fatto uno dei riferimenti della squadra.

Strautins, innanzitutto come sta? La sua stagione sta viaggiando su buonissimi livelli e l’ultima vittoria con Brescia vi dà ulteriore slancio. "La stagione sta andando bene nel complesso, con Brescia abbiamo ottenuto una vittoria importante dopo una dura battaglia che è finita solo ai tempi supplementari, ma ora ci concentriamo sulla prossima partita con Reggio che è davvero importante per noi, soprattutto perchè giocheremo in casa e vogliamo far felici i nostri tifosi". Statistiche alla mano, quella attuale è la miglior stagione della sua carriera: a cosa si deve questo ulteriore passo avanti e quanto è stato importante l’arrivo di De Raffaele per la sua valorizzazione? "Effettivamente mi sento molto bene in questa squadra e in questo gruppo. Mi sono sentito subito responsabilizzato quando è arrivato Walter (De Raffaele che ha sostituito Ramondino nel dicembre 2023, ndr), lui mi ha dato immediatamente un ruolo importante. Il coach e tutto lo staff si fidano di me e mi forniscono quella sicurezza per sentirmi meglio in campo".

Che tipo di squadra siete, quali sono le vostre caratteristiche principali? "Siamo una squadra che gioca tutti i 40’ senza mai smettere di lottare e diamo sempre il massimo in campo. L’intensità è la nostra caratteristica principale, al di là della versatilità del roster". Immaginiamo che avrà seguito il percorso della Pallacanestro Reggiana, sua ex squadra, che impressione le stanno facendo Vitali e compagni? "Sono un’ottima squadra, hanno buonissimi giocatori e dovremo essere pronti per questa partita perché non sarà affatto facile. Reggio viene da 4 sconfitte in campionato, ma ha fatto molto bene in Bcl e contro Milano, al Forum, ha avuto il tiro per vincere la partita".

Sabato che tipo di partita si aspetta? "Sicuramente una partita molto molto fisica. Reggio difende molto bene e ha tanti giocatori in grado di alzare il livello di atletismo. Dobbiamo davvero essere concentrati per 40 minuti per prenderci questi due punti che per noi sono molto importanti".