Cgil propone un fondo per i danni alle auto. Fd’I: "Idea nostra, ma il Comune la bocciò"

"Se lo proponiamo noi non va bene, se lo fa la Cgil sì...". Nuova polemica politica a Reggio, riguardo ai danneggiamenti alle auto dei dipendenti dell’ospedale. A sollevare il caso è Alessandro Aragona, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che denuncia un presunto trattamento privilegiato riservato al sindacato. "Ci è stato segnalato che la Cgil avrebbe inoltrato ai lavoratori una locandina in cui si afferma che il Comune avrebbe manifestato l’intenzione di partecipare alle spese per risarcire i danni subiti dalle auto vandalizzate con fondi regionali", spiega Aragona. A far discutere però è il tempismo: il messaggio infatti sarebbe stato diffuso lo stesso giorno in cui Fd’I ha depositato una mozione sullo stesso argomento in Sala Tricolore. "Nel rilevare questa coincidenza – continua Aragona – e l’improvviso interesse della Cgil per l’ordine pubblico, ci chiediamo se queste informazioni corrispondano al vero e, in tal caso, se il Comune abbia davvero comunicato in via privilegiata con la Cgil prima ancora di riferire ufficialmente al Consiglio". Il consigliere non usa mezzi termini: "Se fosse confermato, sarebbe un fatto gravissimo. Mentre si ignorano le sollecitazioni delle opposizioni, si anticiperebbero decisioni a controparti sindacali per mere affinità politiche". Da qui la richiesta formale rivolta alla giunta: "Smentisca categoricamente queste indiscrezioni, oppure chiarisca al più presto in Consiglio come stanno realmente le cose".