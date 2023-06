Reggio Emilia, denunciati per lesioni e molestie a compagna di classe

Reggio Emilia, 6 giugno 2023 – Ha dovuto subire aggressioni verbali e fisiche ad opera di due compagni di classe, i quali non si sono fermati neppure di fronte a note sul registro scolastico e sospensioni dall’attività didattica decise dagli insegnanti. E quando i due “bulli” si sono manifestati violenti, con la ragazzina adolescente vittima di lesioni, la stessa ha deciso di confidare la sua situazione ai genitori, con successiva denuncia ai carabinieri di Rubiera, che hanno avviato le indagini. Due studenti sono stati denunciati al Tribunale dei minori per lesioni personali e molestie in concorso. Già a settembre erano cominciati i problemi, con la ragazzina presa di mira da due compagni di classe, tra offese e minacce. Ad aprile era stata spintonata con forza. La scena non era sfuggita a un’insegnante, che era subito intervenuta. Ma poco dopo la giovane era stata colpita al volto con un telefonino, finendo in ospedale per un trauma contusivo all’occhio. A quel punto è stata formalizzata la denuncia, che ha portato alla segnalazione dei due minorenni, sperando che possano comprendere la gravità del loro comportamento.