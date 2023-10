Reggio Emilia, festa per i 40 anni dei Cccp

Reggio Emilia, 2 ottobre 2023 - I Cccp-Fedeli alla Linea è una band che compie 40 anni. E per l’occasione, il 13 ottobre, è prevista l’uscita di un doppio vinile, cd, libretto di venti pagine, spillette da collezioni, cartoline e immagini inedite e stampe dei nuovi ritratti scattati da Guido Harari, in un box numerato in edizione limitata, oltre alla ristampa degli album in studio in una versione rivisitata. E dal prossimo 12 ottobre fino all’11 febbraio 2024 ai Chiostri di San Pietro a Reggio sarà allestita una mostra che ripercorre i 40 anni di carriera della band. Proprio a quattro decenni dall’uscita del primo Ep “Ortodossia”, i Cccp-Fedeli alla linea (Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur) riaprono i cassetti di un archivio collettivo fatto di immagini, canzoni, testi, abiti, scenografie ed esperienze per far rivivere quei momenti che hanno segnato la loro esistenza. Lo fanno attraverso la mostra “Felicitazioni” e le altre iniziative discografico-editoriali, che raccontano in modo esaustivo la produzione musicale dello storico gruppo: dagli esordi con brani come “Mi ami?” fino a “Per i morti di Reggio Emilia” e al disco “Epica Etica Etnica Pathos”. La mostra ai Chiostri di San Pietro è organizzata da Fondazione Palazzo Magnani e Comune di Reggio. Sono disponibili gli early bird (biglietto open 10 euro + d.p.) su https://ticket.midaticket.it/palazzomagnani/Events. Inoltre, sabato 21 ottobre e domenica 22 ottobre i CCCP-Fedeli alla Linea saranno al teatro Valli di Reggio per il “Gran Gala Punkettone di parole e immagini”, nell’ambito del Festival Aperto. Si racconteranno al pubblico con Daria Bignardi e Andrea Scanzi, con la regia di Fabio Cherstich. Previsto il tutto esaurito.