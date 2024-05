Reggionarra: lunedì inizia la vendita dei biglietti

Reggionarra 2024 (dal 24 al 26 maggio) scalda i motori e si appresta a riempire di storie ogni angolo di Reggio con i suoi 100 eventi in 31 luoghi. Il punto di riferimento per chi vuole studiare il programma è il sito internet www.reggionarra.it e anche le pagine social (facebook e instagram), ma è opportuno avere un quadro ben chiaro di date di inizio vendita biglietti e prenotazioni. Da lunedì via alla vendita dei biglietti per gli spettacoli a pagamento e alle prenotazioni gratuite per gli avvicinamenti in provincia (a Castelnovo di Sotto, Albinea, Rubiera, San Polo e Quattro Castella) e nelle biblioteche, sui vari canali indicati nel sito www.reggionarra.it

Dal 19 maggio partono invece le prenotazioni gratuite: accanto ad ogni evento sul sito si troverà mail o link di eventbrite a cui scrivere, mentre in assenza di indicazioni gli eventi saranno a ingresso gratuito fino ad esaurimento delle disponibilità.