Riconoscere le relazioni tossiche

Femminicidi, stalking, maltrattamenti: talvolta le donne diventano vittime di chi sostiene di ‘amarle’. Ma come cogliere in tempo i segnali di una condotta pericolosa? Per cercare di prevenire questi fenomeni, il Comune di Poviglio ha organizzato un incontro che si terrà domani alle 20.45, sala ‘Mazzieri’ (via Parma 1), dal titolo ‘Relazioni tossiche dall’adolescenza all’età adulta. Come riconoscere i campanelli d’allarme’, con esperti di psicologia e diritto. Interverranno il sostituito procuratore di Reggio Maria Rita Pantani, la criminologa Maria Rosaria Palmigiano, Matilde Forghieri (psichiatra forense), gli avvocati Maria Larossa, Giovanni Tarquini e Maura Simonazzi. Introdurrà i lavori il sindaco Cristina Ferraroni, moderatore il vicesindaco Giovanni Allodi. L’evento è accreditato dall’Ordine degli avvocati per la formazione continua.