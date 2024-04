Rievocazione al Monte del Gesso. Il sindaco Nasciuti fa lo sposo

Successo domenica scorsa (14 aprile) per l’evento che si è tenuto al borgo Monte del Gesso di Ventoso promosso dall’associazione culturale ‘Grandi Terre Reggiane’.

Un’iniziativa di celebrazione e condivisione che ha visto la partecipazione di numerosi amanti della cultura e tradizione locale. È stata presentata la rievocazione del matrimonio del 1576 nella Rocca del marchese Giulio Thiene e Leonora Sanvitale.

Il sindaco scandianese Matteo Nasciuti ha interpretato lo sposo.

"Vogliamo esprimere – dicono gli organizzatori – la nostra profonda gratitudine ad Autocarrozzeria Ferretti, Gs brands e al borgo Monte del Gesso per averci ospitato in questo affascinante luogo. Un caloroso plauso va anche a tutti i partecipanti che hanno reso l’evento un’esperienza indimenticabile. La loro passione ed entusiasmo sono stati il cuore pulsante di questa giornata speciale. L’associazione culturale ‘Grandi Terre Reggiane’ continuerà a promuovere e preservare le nostre radici culturali e non vediamo l’ora di condividere altre avventure con i cittadini in futuro. Grazie ancora a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento straordinario".

L’associazione ha promosso l’iniziativa anche per concludere i suoi progetti per i 600 anni della Contea scandianese. Altre attività saranno promosse dai volontari nei mesi estivi per valorizzare il territorio.

