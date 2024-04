"Centri estivi, siamo preoccupati". Il sindaco Fuccio: "Lavoriamo per mantenere i posti necessari"

Ha destato qualche timore l’ipotesi che non tutte le strutture dei centri estivi per ragazzi possano essere attive a San Martino in Rio, come in passato. Ci sono famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. E senza l’appoggio dei centri estivi, ci sarebbero difficoltà nella gestione dei figli piccoli una volta concluso l’anno scolastico. Alcuni genitori hanno segnalato come uno dei centri estivi sportivi potrebbe non riaprire a giugno, al termine dell’anno scolastico. E qualcuno ipotizza pure l’allestimento di uno dei centri estivi nei pressi del cantiere delle scuole di via Rivone. "Siamo preoccupati, in quanto dal 7 giugno non tutti i ragazzi potrebbero trovare posto nelle strutture dei centri estivi a disposizione in paese", dice una mamma lavoratrice. Ma in municipio si sta già lavorando per evitare ogni tipo di disagio. "Innanzitutto, così come accaduto l’anno scorso, non ci saranno centri estivi nei pressi del cantiere di via Rivone, con le attività trasferite in via Manicardi. Inoltre – dice il sindaco Paolo Fuccio (nella foto) – sembra esserci qualche difficoltà burocratica per il servizio solitamente garantito dal Volley San Martino: a causa di nuove disposizioni ministeriali, tecnicamente potrebbe non essere possibile l’attivazione del servizio. Ma abbiamo già avuto degli incontri per poter coinvolgere la cooperativa che si occupa di simili attività sul nostro territorio, per mantenere i posti necessari alle esigenze delle famiglie del paese".