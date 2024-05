Riflettori sull’Orchestra di Quattro Castella

C’è tanta musica nel fine settimana reggiano. Al teatro Metropolis di Bibbiano stasera alle 21 è in programma il Concerto di Primavera con l’Ensemble Jazz 49 e l’Orchestra giovanile di Quattro Castella, con i maestri concertatori Andrea Corradi, Davide Castellari e Anna Vezzani. Un evento a favore dell’associazione "Futuro in musica", impegnata nella promozione e diffusione della musica tra i giovani. L’orchestra giovanile di Quattro Castella ha all’attivo numerosi concerti ed eventi, con gran favore di pubblico, come "Musica nel cuore", eventi a scopo benefico-educativo, fino al Festival delle orchestre giovanili.

Al teatro di Boretto, sempre stasera, si prevede il tutto esaurito per lo spettacolo della compagnia Musical Project. In scena "Spectacular Picture Show", esibizione che propone al pubblico un mix di musica, recitazione e spettacolari allestimenti scenici con monumentali opere ("The Rocky Horror Picture Show", "The Greatest Showman" e "Moulin Rouge") che hanno lasciato un’impronta indelebile e profonda nella storia del Musical.

A Correggio, sul palco allestito in corso Mazzini, in centro storico, oggi prosegue il festival "Bounanot Sunadur": dalle 17 musica dal vivo con The Difficult, The Cynotype, Mad Box, Patty and The Blind Tuners, Volstead, i Pasticcini, Rollin Bones, The Weekend Warriors, Gorbalove e Don Cico.

Musica dal vivo anche alla sagra a San Giacomo di Guastalla, con il concerto dei Best Be Five, una cover band che propone successi italiani e internazionali, mentre domani sera tocca al live dei Cobaya. Ingresso libero. Antonio Lecci