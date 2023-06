Rissa tra giovani a Boretto sedata dalla polizia locale

Boretto (Reggio Emilia), 12 giugno 2023 - Una rissa sedata, una cinquantina di veicoli fermati ai posti di blocco tra Guastalla e Boretto, oltre a controlli eseguiti in luoghi di ritrovo per ragazzi, uno dei quali trovato alla guida di una vettura ma con tasso alcolemico quattro volte maggiore rispetto al massimo previsto per potersi mettere al volante. Gli è stata ritirata la patente con sequestro dell’autovettura. E’ il resoconto del sabato notte di controlli della polizia locale della Bassa Reggiana. Gli agenti, insieme ai carabinieri, hanno sedato una rissa tra giovani che era scoppiata al lido borettese, già altre volte teatro di simili episodi. Il tempestivo intervento, insieme a personale della sicurezza del vicino locale, ha evitato che la situazione potesse degenerare. Sono in corso ulteriori accertamenti in vista di possibili denunce alla magistratura. E altre situazioni su presunte irregolarità sono in corso per altri locali controllati sempre sabato notte. Ai posti di blocco stradali sono stati fermati cinquanta veicoli, senza rilevare particolari irregolarità. Nei controlli gli agenti hanno verificato in particolare le condizioni psicofisiche dei conducenti e la situazione tecnica dei loro veicoli.