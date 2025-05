Ritrovata un’auto in una scarpata

Soccorsi mobilitati ieri notte verso l’una per una Fiat Panda, finita in una piccola scarpata, sulla strada ’bassa’ che collega Brescello a Boretto. Sono arrivati sul posto l’ambulanza della Croce azzurra, i vigili del fuoco di Guastalla con i carabinieri. È seguita la ricerca di possibili persone in difficoltà, che non sono state rintracciate nei pressi della vettura. I carabinieri hanno identificato il proprietario del veicolo, residente in zona, per fornire informazioni su quanto accaduto. Non risultano conseguenze di rilievo alle persone, ma sono in corso accertamenti.