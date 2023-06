Rivolta nel carcere La Pulce, 19 rinviati a giudizio e una condanna di un anno e mezzo in abbreviato

Arriva la prima condanna per uno dei venti detenuti che tra l’8 e il 9 marzo 2020, in piena pandemia, aveva scatenato una vera e propria sommossa all’interno del carcere di Regio ferendo sette agenti tra polizia penitenziaria e polizia di Stato. Ieri, il giudice Dario De Luca ha emesso una sentenza di un anno e mezzo nei confronti di un 35enne albanese (nel frattempo trasferito in un altro penitenziario e ancora ristretto per altra causa) difeso ieri in aula dall’avvocato ferrarese Alessandro Falzoni, l’unico che ha scelto l’abbreviato. Mentre gli altri 19 (due italiani, un moldavo, cinque albanesi, sei tunisini, un uruguaiano, due nigeriani, un gambiano e un georgiano) sono stati tutti rinviati a giudizio e andranno in dibattimento. Davanti al giudice Giovanni Ghini devono rispondere di resistenza a pubblico ufficiale aggravata e lesioni formulate dal pm Giacomo Forte.