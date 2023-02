Rogo doloso nella notte, distrutta un’auto

Nuovo incendio doloso, con un’auto devastata dalle fiamme, nella nostra provincia. L’episodio si è verificato venerdì notte: un rogo ha distrutto a Veggia un’Audi A4 in sosta. Le fiamme sono divampate verso l’una in via Magellano. L’auto, di proprietà di un uomo di 50 anni di Casalgrande, era stata posteggiata in un parcheggio pubblico. L’incendio, di probabile origine dolosa, ha anche danneggiato un Volkswagen Transporter.

A Veggia si sono portate le squadre dei vigili del fuoco, giunti da Sassuolo. I pompieri hanno completamente spento le fiamme. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Casalgrande che hanno subito iniziato le indagini, coordinate dalla Procura di Reggio, per fare luce sul rogo.

Fondamentale l’intervento degli uomini del 115 per scongiurare ulteriori pericoli e problemi nella zona. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Poco prima dell’incendio, nella zona di via Magellano, sarebbe stato notato un uomo che avrebbe agito con un comportamento molesto, pare con l’intenzione di causare danni ad alcune auto. C’è chi ipotizza che lo stesso possa essere stata l’autore dell’incendio.

Pochi giorni fa, nella serata di mercoledì, due incendi, sempre di natura dolosa, erano avvenuti a Reggio in via Vacondio e via Villani ai danni di un furgone e due automobili. La settimana precedente, nella notte del 24 gennaio, due auto erano state incendiate nel cortile privato di un’abitazione nella zona di Cavazzoli, erano parcheggiate sotto una pensilina in legno. A Cavazzoli è stata distrutta dalle fiamme una struttura in legno adibita a ricovero bici.

Matteo Barca