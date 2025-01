Rogo in un appartamento. Due anziani all’ospedale. Salvati da figlia e genero

Grande paura all’alba di ieri a Pieve Modolena per un incendio avvenuto in un’abitazione. Una coppia di anziani è finita all’ospedale, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita e nelle ore successive sono stati subito dimessi.

Le fiamme sono divampate poco prima delle 6 in via Giuseppe Cesare Abba, al civico 5, nell’appartamento al primo piano di una villetta bifamiliare. Un uomo e una donna di 85 e 89 anni sono state portate in salvo fuori casa dalla figlia e dal genero che abitano al piano di sotto, svegliati dai rumori e dall’odore di bruciato.

"Quando siamo usciti e abbiamo visto il fuoco al piano di sopra – racconta quasi commosso Massimo Lazzaretti – abbiamo temuto il peggio. Non avendo visto i miei suoceri, temevamo fossero rimasti intrappolati all’interno e che non ci fosse più nulla da fare. Poi per fortuna abbiamo sentito delle voci. Io e mia moglie ci siamo precipitati correndo immediatamente dentro. Così li abbiamo portato fuori in salvo. È andata bene...".

Subito è stato dato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto due ambulanze. I due anziani sono stati trasportati al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova per accertamenti a causa delle esalazioni di monossido respirate. Ma stanno bene e sono tornati a casa già nel pomeriggio di ieri.

È durato diverse ore l’intervento dei vigili del fuoco intervenuti con tre squadre che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.

Ancora da capire le cause che hanno scatenato l’incendio. Tra le ipotesi si pensa ad un cortocircuito. Ingenti i danni riportati nell’appartamento – annerito visibilmente dal fumo e con mobili ed elettrodomestici completamente bruciati – che è stato dichiarato inagibile. Il piano di sotto invece non ha riportato problemi strutturali, se non un allagamento dovuto alle operazioni di spegnimento da parte dei pompieri.