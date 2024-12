Rubano due scatoloni di slip

Speravano forse di arraffare del denaro o comunque uno bottino con materiale di maggior valore. Alla fine i ladri si sono dovuti accontentare di un paio di scatoloni di… mutande da uomo. Il furto è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì a Correggio, nei pressi di un parcheggio a ridosso del centro abitato della cittadina. Il conducente di un furgone, in giro per alcune consegne per conto di una impresa tessile toscana, si è fermato nel parcheggio per poter compiere alcune commissioni e per completare alcune consegne. Il furgone è rimasto in sosta per una ventina di minuti. In quell’arco di tempo i ladri sono entrati in azione: hanno prima tentato di forzare la portiera del lato guida del veicolo. Poi, non riuscendo nell’intento, hanno puntato alla parte posteriore dell’autocarro, aprendo il portellone per avere accesso al carico. Sono stati rubati due scatoloni che contenevano indumenti intimi da uomo, che erano destinati ad un punto vendita della zona, per un bottino di circa 3-400 euro.

All’interno del furgone si trovava molto altro materiale, anche di valore maggiore, che però i ladri non sono riusciti a portare via, probabilmente perché sono stati disturbati dal transito di qualche passante. Solo più tardi l’autista del furgone si è accorto del furto, quando ha notato la serratura del portellone posteriore che presentava segni di scasso. A quel punto ha controllato all’interno, scoprendo l’ammanco dei due scatoloni. In zona era stata notata un’auto di colore scuro allontanarsi in fretta. Antonio Lecci