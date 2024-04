Rugby Il Guastalla vince. E Alai strappa il fatidico sì

Proprio all’ultima giornata, finalmente, il Rugby Guastalla è riuscito a conquistare la prima vittoria della stagione. Sul campo di casa i biancorossi hanno superato il Bologna Rugby Club, 38-22, segnando sei mete e conquistando in tal modo anche il bonus.

A fine partita Jonathan Alai, uno degli atleti storici del club, ha estratto dai calzoncini una scatolina contenente un anello e si è inginocchiato davanti alla fidanzata, ignara tra gli altri tifosi a bordo campo, concludendo così in modo ancor più felice l’annata dei rugbisti guastallesi.

In C2, la seconda squadra del Valorugby ha perso il derby con la cadetta del Modena, 12-29 a Cadè; i granata terminano la stagione in quarta posizione.

Prosegue in modo splendente la marcia del Valorugby under 18: sul terreno di Iano i giovani Diavoli hanno superato 45-0 i Centauri, club umbro.

In campo anche i tre azzurrini Gherardi, Kakalaishvili e Mussini, tutti convocati per il match tra Italia U19 e Galles in programma sabato alle 16 a Viareggio (live sul sito della Federazione).

Nella classifica del girone interregionale U18, che coinvolge Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, il Valorugby continua a guidare con due punti di vantaggio su Pesaro e sui Lyons.

Marco Ballabeni