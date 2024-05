"Ruote storiche", grande successo

Settanta auto storiche e 120 iscritti. Anche la seconda edizione del raduno ‘Ruote storiche’ ad Albinea, andata in scena domenica, è stata un grande successo. Cittadini e curiosi presenti hanno potuto osservare diversi tipi di veicoli: dalle vetture degli anni ’50 fino a mezzi degli anni ’90. Le vetture sono state esposte in piazza Cavicchioni fino a metà mattina. Alle 10.30 la colonna è partita in direzione del caseificio di Tabiano, transitando per la frazione di Borzano con un tour che ha mostrato lungo la strada le bellezze naturalistiche del territorio. Al caseificio si è svolta una visita in cui sono state illustrate le tecniche di produzione del Parmigiano Reggiano. L’itinerario è proseguito sui colli reggiani per concludersi, dopo 40 km di curve e paesaggi, al ristorante Cavazzone.