Sabattini, Martinelli, Ferri e Tawguy: il podio è riservato agli atleti dell’Ama Koala

Tutto reggiano il podio della prova regionale del Campionato Gold Cadetti di spada (che si è svolta nel fine settimana a Soliera), valida per la qualificazione ai campionati nazionali di categoria, in programma a maggio a Riccione.

Sul gradino più alto Leonardo Sabattini, che ha sconfitto il compagno di sala Nicholas Martinelli (15 – 10 il risultato finale); terzi a pari merito Riccardo Ferri e Zakaria Tawguy. Alla gara hanno partecipato 50 giovanissimi talenti provenienti da tutta la Regione ma nelle due semifinali c’era solo Reggio (Sabbatini – Tawguy 15 – 9, Martinelli – Ferri 15 – 12). Tutti e quattro gli atleti dell’Ama Koala di Reggio Emilia hanno staccato il pass per la Romagna.

Nella categoria giovani, hanno ottenuto la qualificazione anche Riccardo Ferri e Gabriele Rossi, che hanno chiuso il torneo maschile rispettivamente all’ottavo e nono posto. Nella gara femminile della categoria giovani qualificata Cecilia Ricchetti (settima). Rammarico per Rebecca Reverzani che ha mancato la qualificazione per una sola stoccata.

Per l’Ama Koala le soddisfazioni non sono finite, in particolare per gli atleti che si sono qualificati ai Campionati Italiani Assoluti Gold (a Terni, a metà maggio): Alberto Petrocca ed Anita Marani, rispettivamente terzo e settima nelle gare regionali di spada femminile e maschile. Agli assoluti di Terni ci sarà anche Caterina Franchi, che ha chiuso al quinto posto il torneo di sciabola femminile. Hanno sfiorato la qualificazione Vittoria Cavani ed Andrea Paterlini.