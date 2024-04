Salute mentale: è stata inaugurata casa ’Giorgio Iori’

È stata inaugurata sabato a San Giovanni di Novellara una nuova struttura a sostegno di persone fragili. Si tratta di ’Casa Giorgio Iori’, realizzata dalla coop sociale L’Ovile nell’ambito del servizio di salute mentale a media protezione. La ’casa’ è un gruppo di appartamenti capace di ospitare sei uomini in percorsi di reinserimento sociale, seconda tappa del cammino che le persone con disagio psichico in percorsi di esecuzione penale e in carico ai servizi di salute mentale compiono all’interno delle 14 strutture che la cooperativa sociale reggiana gestisce in diverse parti della provincia.

"Accoglienza, bellezza e sostenibilità – hanno detto il presidente de L’Ovile, Valerio Maramotti, la responsabile del servizio di salute mentale, Francesca Cavedoni, e Simone Lusuardi, che ha curato il progetto di ristrutturazione dell’edificio – sono i valori che questa struttura rappresenta". Presente anche il sindaco Elena Carletti. La ristrutturazione di ’Casa Giorgio Iori’ ha tenuto conto del programma di investimenti che l’Ovile ha adottato già da tempo per ridurre del 60%, in 20 anni, l’impatto legato alle proprie attività, che consentono di dare lavoro a quasi 400 persone, la maggior parte in condizioni di fragilità. Le strutture di accoglienza de L’Ovile nell’ambito dei servizi di salute mentale a bassa e media protezione, nel 2023 hanno ospitato 28 uomini e 27 donne, includendo anche persone vittime dello sfruttamento lavorativo.