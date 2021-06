Reggio Emilia, 14 giugno 2021 - Sorridono alla dogana, la mamma di Saman Abbas abbassa un attimo il velo che le copre il volto e, via, verso l'imbarco. Sono le ultime immagini (video) dei genitori di Saman Abbas in Italia, ripresi all'aeroporto Malpensa mentre salgono sul volo per il Pakistan, dove ora li raggiungerà una rogatoria internazionale. Sono entrambi indagati per l'omicidio della ragazza scomparsa dal 30 aprile e per l'occultamento del suo cadavere.

"E’ un disonore, una vergogna per la nostra famiglia", sarebbero state queste le parole di sdegno pronunciate dalla madre di Saman quando nell’ottobre del 2020 i servizi sociali dell’Unione Bassa reggiana hanno comunicato ai genitori che la figlia sarebbe stata messa in una casa famiglia dopo essersi rifiutata di sottostare a un matrimonio combinato.

Gli indagati

Assieme ai genitori, sono accusati di avere ucciso la pakistana diciottenne anche lo zio (che secondo le indagini e le testimonianze sarebbe l'autore materiale del delitto) e un cugino: questi due dovrebbero essere ancora in Europa, nascosti da qualche parte, e il servizio di cooperazione internazionale di Polizia del ministero dell'Interno li sta cercando nelle varie comnità pakistane.

Le ricerche

Sono già ripresi gli scavi alla ricerca del corpo della povera Saman nelle campagne tra Novellara, Campagnola e Reggiolo. Sono tornati in azione anche gli esperti con l’elettromagnetometro, i droni per le riprese e l’analisi dei campi dall’alto, oltre ai cani molecolari del nucleo cinofili dei carabinieri di Bologna.

