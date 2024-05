Saman e le tante come lei: una serie tv per raccontarle

Correggio (Reggio Emilia), 27 maggio 2024 – Una storia di fanatismo e di sangue, un delitto maturato in famiglia, una ragazza uccisa per mano - hanno stabilito i giudici lo scorso dicembre - dei suoi stessi genitori e di un cugino. La vicenda sconvolgente di Saman Abbas, la diciottenne pakistana ammazzata a Novellara nel 2021, sta per diventare fonte di ispirazione per una serie televisiva.

Ricky Memphis sul set del film. A sinistra, Saman Abbas, uccisa a 18 anni

Continuano serrate le riprese di “Estranei”, film realizzato da Eagle Original Content e destinato a Raidue. Già da alcune settimane la troupe gira in centro a Correggio e da oggi il set si sposta a Carpi. La sceneggiatura della serie tv resta top secret, ma la vicenda prende spunto da quella di Saman e della sua vita da “estranea” rispetto alla società in cui si trova. Nella serie tv in quattro puntate avrà un rilievo importante la dimensione investigativa, con due carabinieri protagonisti: Giulio Scarpati e Ricky Memphis. Nel cast figurano anche Elena Radonicich, Isabella Ferrari, Kelum Giordano e Marco Cocci, il regista è Cosimo Alemà.

Da quello che trapela, la serie tv non farà esplicito riferimento a Saman e alla sua famiglia, quantomeno non nei dettagli. Piuttosto svilupperà una storia che trae spunto dalle condizioni di isolamento di tante giovani donne straniere che si ritrovano a vivere in terra italiana, con tutte le contraddizioni che questo comporta e i conflitti culturali, sociali, religiosi e familiari.

A Correggio fino a stasera alle 18 resta in vigore il divieto di sosta in piazza San Quirino. Alcuni spazi sono stati occupati da mezzi e attrezzature anche in piazzale 2 Agosto. A Carpi le riprese di “Estranei” sono previste in parte di piazza Martiri, corso Cabassi, piazzale Re Astolfo e in via Carducci. Le riprese a Carpi cominceranno domani e mercoledì, ma già oggi la viabilità sarà modificata. In centro a Correggio, dove è stato allestito il quartier generale della troupe, sono stati ricostruiti alcuni spazi in cui sono ambientate parecchie scene, tra cui una caserma dei carabinieri allestita in uno storico palazzo accanto al monumento ai Caduti, oltre a un locale pubblico, il Bar Manila, che fa da cornice a molti ciak.

Già da diversi giorni non mancano occasioni ai passanti di osservare il lavoro della troupe, con gli attori che frequentano il centro storico e si concedono alle foto ricordo. Dal Comune è stato lanciato l’appello ai cittadini affinché tutti collaborino alla realizzazione delle riprese e alla buona riuscita di un’opera che tocca argomenti che hanno segnato nel profondo le comunità reggiane.