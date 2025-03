Sassuolo-Reggiana, è già tensione : "L’inversione delle curve è difficile"

Dove si posizioneranno i tifosi di Sassuolo e Reggiana nel derby? Mancano oltre due settimane al match in programma il 29 marzo alle 19,30 al Mapei Stadium-Città del Tricolore, ma la tensione è già alta sulle disposizioni delle fazioni ultras. "Lo scambio delle curve difficilmente avverrà, quindi è probabile che la curva granata debba posizionarsi nel settore Nord e non nella Sud. C’è stata una riunione di recente e credo che la direzione sia quella", ha svelato il presidente della Reggiana, Carmelo Salerno, martedì sera ospite a TeleReggio. Quanto basta per accendere già il dibattito.

Al momento però non c’è alcuna decisione ufficiale presa nel merito. Anche perché le tempistiche non sono ancora mature, un eventuale provvedimento verrà preso nella settimana della partita. Allo stato attuale, a meno di ordini contrari, la tifoseria del Sassuolo – che formalmente gioca in casa – dovrà occupare il naturale settore di destinazione, ossìa la curva Sud. E gli ospiti, ovvero gli ultras della Reggiana, si dovrebbero accomodare così nella Nord. Mesi fa, come il Carlino anticipò, l’inversione delle curve sembrava essere quasi una formalità dettata dal buonsenso. Ma nell’ultimo periodo, quando la questione è stata posta sul tavolo, la società del Sassuolo ha preso quella che ad ora è una ferma posizione manifestando la volontà di mantenere i propri tifosi nella curva Sud.

Non siamo ancora al muro contro muro e nei prossimi giorni si tornerà a parlarne. Sono in corso interlocuzioni fra i club, con la mediazione della questura e della Digos per cercare una quadra. Ma se non si troverà un accordo, allora la palla passerà alla Prefettura e all’Osservatorio del Viminale che dovrà sciogliere i nodi e prendere una decisione nel merito.

Non è escluso – e questa oggi si pensa sia l’ipotesi più accreditata per mettere fine alla querelle – che per evitare disordini, le curve verranno invertite per motivi di ordine pubblico. Le parole del presidente Salerno hanno già fatto il giro dei social. E tra i tifosi granata serpeggia già grande malumore. Del resto, è noto l’astio nei confronti del club neroverde dopo che l’allora patron di Mapei e Sassuolo Giorgio Squinzi, si aggiudicò all’asta lo stadio nel 2013. Un acquisto che gli ultras della Reggiana non hanno mai digerito senza nasconderlo tra manifestazioni di protesta e cori di contestazioni ancora attuali.

Proprio per evitare ulteriori tensioni, danni ed eventuali tafferugli – in una zona, quella attorno allo stadio, già nell’occhio del ciclone dopo i recenti scontri tra ultras e ‘maranza’ dentro e fuori dal centro commerciale ‘I Petali’ – il Prefetto Maria Rita Cocciufa potrebbe sancire così l’inversione delle curve, facendo ‘traslocare’ gli ultras del Sassuolo nella Nord e mantenendo la più ben nutrita tifoseria della Reggiana nella ‘propria’ curva Sud.