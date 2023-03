Sbanda con l’auto e finisce nel canale: illeso il conducente

Ha sbandato in auto, finendo nel canale di bonifica accanto alla strada. È andata bene a un sessantenne residente a Correggio, che ieri mattina presto, poco dopo le cinque, alla guida di una Bmw ha urtato il guard rail per poi finire nel canale Tresinaro, in via Modena a San Biagio di Correggio, sulla strada che collega a San Martino in Rio. Il conducente, uscito fisicamente illeso dall’abitacolo, non ha avuto bisogno dei soccorsi sanitari. Ma con l’auto rimasta nel canale, con le prime luci del giorno è stata notata dai passanti, gli stessi che hanno segnalato la situazione alle forze dell’ordine. La polizia locale della Pianura reggiana, grazie alla targa dell’auto, è riuscita a rintracciare prima il proprietario e poi l’uomo che era al volante al momento della sbandata. Nella serata di ieri la vettura è stata recuperata con una autogrù, con inevitabili disagi al traffico.