Sbanda e si schianta sulla A22, ferita una 31enne Scontro fra due auto alla Canalina: grave un uomo

Una mattinata di incidenti quella di ieri tra Reggio e provincia.

In città, poco prima dell’alba, intorno alle 5,15, due auto si sono scontrate in via della Canalina, all’incrocio con via Bismantova; una delle vetture si è ribaltata e il conducente è stato scaraventato fuori dal finestrino a causa dell’impatto. Sul posto sono intervenute immediatamente un’automedica e un’ambulanza che l’hanno trasportato d’urgenza all’Arcispedale Santa Maria Nuova dov’è stato ricoverato in condizioni gravi, anche se – stando ai primi accertamenti – non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche una pattuglia del nucleo anti-infortunistico di polizia locale del comando di via Brigata Reggio; gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro per accertare eventuali responsabilità. Praticamente illeso, l’altro automobilista coinvolto.

Poche ore dopo, due persone sono rimaste coinvolte in un incidente, verso le 8,30 sulla corsia nord dell’Autobrennero, all’altezza dell’abitato di Rolo. Un’auto ha sbandato, schiantandosi contro il guard rail, al km 289. Ad avere la peggio è stata una donna di 31 anni, residente nel Mantovano. Ha riportato traumi ortopedici piuttosto gravi ed è stata portata all’ospedale modenese di Baggiovara. Non risulta essere in pericolo di vita. Il conducente dell’auto, un uomo di 46 anni residente a Modena, risulta aver rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza di Carpi e il personale dell’automedica dell’ospedale di Correggio. Per i rilievi di legge sul posto hanno operato gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Modena Nord (foto sul luogo dell’incidente).