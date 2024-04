Scandiano, controlli nelle scuole con il cane antidroga

Scandiano (Reggio Emilia), 17 aprile 2024 – I carabinieri della tenenza di Scandiano, insieme al nucleo cinofili di Bologna, hanno eseguito ieri dei controlli di prevenzione contro la droga, alle scuole superiori scandianesi. Doppio l’obiettivo: svolgere una mirata attività per contrastare l’uso di stupefacenti ma anche far conoscere agli studenti i compiti dei carabinieri, comprese le attività svolte contro gli effetti della tossicodipendenza e l’uso di sostanze nocive. I militari dell’Arma hanno “fiutato” prima le principali fermate degli autobus in prossimità degli istituti, poi i dintorni dei plessi scolastici interessati alle attività e quindi gli interni degli istituti. Le aule sono state setacciate a una a una, controllando anche la palestra, i bagni e altre parti comuni. Analoghe operazioni, per far avvicinare il mondo studentesco ai carabinieri, proseguiranno nelle prossime settimane in altri istituti reggiani, per fare un fronte, forze dell’ordine e studenti, contro una piaga come quella del consumo di stupefacenti che purtroppo non esclude il mondo delle scuole.