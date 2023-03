Scandiano, lavoratori "in nero" nel salone di parrucchiere

I carabinieri dell'Ispettorato del lavoro

Scandiano (Reggio Emilia), 25 marzo 2023 – I carabinieri della tenenza di Scandiano, insieme ai colleghi dell’Ispettorato del lavoro di Reggio hanno effettuato un controllo in un locale adibito a salone di parrucchiere, scoprendo che il 40 per cento della forza lavoro non era regolarmente assunto. Nei guai il titolare del salone, un 48enne residente nella Bassa reggiana. L’accertamento si è svolto l’altra mattina nell’ambito di controlli contro il lavoro nero e la manodopera clandestina.

A Scandiano i carabinieri hanno riscontrato l’impiego di cinque dipendenti intenti a lavorare di cui due sono risultati essere impiegati in nero, senza alcun contratto. Al titolare sono state comminate sanzioni amministrative per oltre cinquemila euro in relazione all’impiego in nero dei lavoratori. Previste anche le azioni per regolarizzare il personale risultato al lavoro in modo irregolare.