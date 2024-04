Scappa dopo il furto: identificato

I carabinieri di Castelnovo Sotto hanno identificato e denunciato il presunto autore di un furto di generi alimentari avvenuto al supermercato Coop del paese. Le immagini della videosorveglianza insieme alla conoscenza personale dell’indagato da parte dei carabinieri hanno permesso di risolvere il caso in breve tempo. Dopo aver ricevuto la denuncia dal responsabile dell’esercizio commerciale, i carabinieri della locale caserma hanno avviato gli accertamenti, partiti dalla testimonianza di una commessa, la quale durante l’orario di lavoro aveva notato un uomo, a lei sconosciuto, fuggire dal supermercato, scavalcando il cancello dell’area di parcheggio per le vetture dei dipendenti, tenendo in mano una busta con all’interno generi alimentari prelevati dal negozio.

Grazie alle riprese del sistema di videosorveglianza interno è stato possibile ricostruire quanto successo, verificando pure un danno in merce per almeno un centinaio di euro. Proprio dalle telecamere si è stati pure in grado di riconoscere il presunto ladr. Si tratta di un uomo di 27 anni, che è stato identificato e denunciato per furto alla magistratura reggiana.